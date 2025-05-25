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25 May 2025 09:17

Moritanya halkı Filistin'e destek için ayakta

Moritanya halkı Filistin'e destek için ayakta

Moritanya’da binlerce kişi, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla ülkenin başkentinde yürüyüş düzenleyerek, Gazze’deki kanlı savaşta Siyonist rejimin işlediği suçları kınadı.

Moritanyalılar, Siyonistlerin işlediği suçları kınamak ve Gazze’ye destek vermek amacıyla başkentte cumhurbaşkanlığı sarayı çevresinden Birleşmiş Milletler binasına kadar yürüyüş düzenledi.

Tüm siyasi partiler ile bazı sivil toplum kuruluşları ve oluşumlar bu yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

Göstericiler, yürüyüş sırasında Gazze’deki katliamlar karşısında dünyanın sessizliğini kınayan ve Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki soykırımının durdurulmasını talep eden pankartlar taşıdı.

Yürüyüşe katılanlar, dünyanın dört bir yanındaki insanlara, Siyonist rejimin uluslararası alanda yalnızlaşması ve bu rejime ekonomik ambargo uygulanması için baskı oluşturmayı amaçlayan kitlesel yürüyüşlere katılma çağrısında bulundu.

Katılımcılar, Gazze Şeridi’nde yaşananların, Siyonist rejim liderlerinin Gazze sakinlerine yönelik kasıtlı ve bilinçli bir toplu katliam iradesine işaret ettiğini vurguladı.

News ID 1927152

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