Ahvaz'da esnaf Siyonist rejimin "Gazze" saldırılarını protesto etti

İran’ın Ahvaz şehrindeki esnaf, Ayetullah Cezayiri Camii'nde düzenlediği protestoyla işgalci Siyonist rejimin Gazze’deki saldırılarını şiddetle kınadılar.

Ellerinde İran ve Direniş Cephesi bayraklarını taşıyan protestocular, Siyonistlerin Gazze ve Filistin’de gerçekleştirdiği soykırımı sert bir şekilde kınadılar ve bu vahşetin derhal durdurulması çağrısında bulundular.

Ahvaz’daki esnaf, sözde insan hakları savunucusu kuruluşların Siyonist rejimin cinayetleri karşısındaki sessizliğini de eleştirerek, bu cinayetlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istediler.