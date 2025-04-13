Pakistan Gazze için ayakta (+video)

Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Pakistan’ın Karaçi kentinde on binlerce kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

İsrail rejiminin saldırıları devam ediyor

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı san 24 saatte 11 artarak 50 bin 944'e yükseldi.

Siyonist rejim ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1574 Filistinlinin şehit olduğu, 4 bin 115 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.