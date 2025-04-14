İran, Siyonist rejimin El-Mamedani Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist rejimin Gazze’deki El-Mamedani Hastanesi’ne yönelik yeni saldırısını şiddetle kınadı.

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi yetkili uluslararası kuruluşların bu korkunç suça karşı ciddi bir tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Bekayi, Siyonist rejimin Gazze’deki soykırımına ve Batı Şeria’da masum Filistin halkına yönelik soykırıma devam ettiğine dikkat çekerek, bu işgalci rejimin suçlarındaki doğrudan sorumluluğun başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak üzere silah ve mali destek sağlayan ülkelere ait olduğunu hatırlattı ve Siyonist rejimin suçlu yetkililerinin cezasızlığının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Sözcü Bekayi, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi yetkili uluslararası kurumların 17 Ekim 2023 tarihinde El-Mamedani Hastanesi’ne yönelik Siyonist rejimin işlediği saldırıya etkili bir şekilde karşılık vermiş olsaydı, bugün bu trajedinin tekrar yaşanmayacağını ifade etti.

Bekayi, Siyonist rejimin son 18 ayda hastanelere ve sağlık merkezlerine yönelik kasıtlı saldırılarını ve yüzlerce Filistinli doktor, hemşire ve sağlık görevlisinin öldürülmesini hatırlatarak, Filistin sağlık altyapısına yönelik saldırıların yalnızca 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insancıl hukuk kurallarının açık ihlali değil, aynı zamanda Filistin’in soykırımı ve yok edilmesi planının bir parçası olduğunu vurguladı.

Bekayi ayrıca, tüm hükümetlerin özellikle İslam ülkelerinin bu suçların durdurulması, işgalci rejimin suçlu yetkililerinin yargılanması ve cezalandırılması için gerekli önlemleri alma yükümlülüğü bulunduğunu ifade etti.