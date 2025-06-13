İngiltere'den Siyonist rejimin İran saldırısına tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Siyonist rejimin bu sabah İran’a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Lammy, paylaşımında, “Ortadoğu’da istikrar, küresel güvenlik açısından hayati önemdedir. İran’a yönelik Cuma gecesi gerçekleştirilen hava saldırılarına dair gelen haberlerden derin endişe duyuyorum,” ifadelerini kullandı.

İsrail’i doğrudan kınamayan Lammy, açıklamasında şu değerlendirmelere de yer verdi:

“Gerilimin daha da tırmanması, bölge istikrarı ve barışı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Böyle bir gelişme kimsenin yararına değildir.”

İngiliz Bakan ayrıca, “Bu son derece tehlikeli bir andır. Tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyorum,” diyerek mesajını tamamladı.