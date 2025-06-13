Türkiye’den İsrail’in İran saldırısına kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını sert bir dille kınadı.

Çelik, “İsrail, İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, saldırının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesinin olamayacağını belirten Çelik, “Bu barbarca bir saldırganlıktır,” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Netanyahu rejiminin soykırımcı eylemleriyle ilgili yaptığı uyarıların dünya tarafından dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Çelik, “Gazze’deki soykırımcı faaliyetlere karşı uluslararası baskı artarken, İsrail dikkatleri başka yöne çekmek için yeni bir saldırı başlattı,” ifadelerine yer verdi.

Çelik ayrıca, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğü bir dönemde İsrail’in böyle bir saldırı gerçekleştirmesinin, Tel Aviv yönetiminin tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Ömer Çelik, İsrail saldırganlığının sadece bölge değil, tüm dünya için bir tehdit olduğunu belirterek, ‘Tüm dünya buna karşı ortak ve somut tedbirler almalıdır,’ çağrısında bulundu.