İran Ordu Genel Komutanı: Cezalandırmakla görevlendirildik

İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdolrahim Musevi, Siyonist rejimin sivil, askerî ve yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırısının ardından bir mesaj yayımladı.

Musevi, bu saldırılarda hayatını kaybeden komutanlar, bilim insanları ve masum sivillerin şehadetini, İran Devrim Lideri Ayetullah Hamenei'ye ve büyük İran milletine taziye ettiğini belirtti.

Saldırıyı “suç teşkil eden” ve “saldırgan bir eylem” olarak nitelendiren Musevi, şu ifadeleri kullandı:

“Zalim Siyonist rejim, askeri, sivil ve yerleşim bölgelerine vahşice saldırarak, kıymetli halkımızdan, komutanlarımızdan ve bilim insanlarımızdan bir kısmını şehit etti.”

Tümgeneral Musevi, Siyonist rejimin ve destekçilerinin barbar doğasına dikkat çekerek, “Dünya bu vahşi tabiatı çok iyi biliyor. Bu rejim, çocukların, kadınların ve yaşlıların kanını dökerek ve bombalayarak, kirli ömrünü uzatabileceğini sanıyor” dedi.

İran halkının iradesi ve büyüklüğünün henüz tam anlaşılmadığını vurgulayan Tümgeneral Musevi, şöyle devam etti:

“Bu millet izzet ve şerefini kolay elde etmedi ki bir zerresinden vazgeçsin. Siyonist rejim, İran milletinin iradesini sarsacak kudrette değildir.”

Komutan Musevi, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Silahlı kuvvetlerimiz, Devrim Lideri'nin emriyle bu saldırının faillerine, planlayıcılarına ve destekçilerine ağır bir ceza vereceklerdir. Şehitlerin kanı asla yerde kalmayacaktır inşallah.”