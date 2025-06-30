Fotoğraf 30 Haziran 2025 - 12:00 Download photos Urmiye'de İmam Huseyin için matem töreni Batı Azerbaycan'ın Urmiye kentinde Hz. İmam Hüseyin için matem töreni düzenlendi. Ekler Fotoğraf fotoğraflar İran Muharrem2025 Muharrem Muharrem ayı Muharrem ayı etkinlikleri İlgili haberler Erdebilli meddah'tan Azerice dilinde ağıt İslam dünyasında Muharrem etkinliği: Bahreyn İstanbul Zeynebiye Camii’ne İmam Hüseyin (a.s) matem bayrağı asıldı Iğdır Ehlibeyt Derneği’nden Muharrem’e özel anlamlı programlar Pezeşkiyan İmam Hüseyin matem merasimine katıldı
yorumunuz