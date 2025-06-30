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30 Haz 2025 15:21

Pezeşkiyan İmam Hüseyin matem merasimine katıldı

Pezeşkiyan İmam Hüseyin matem merasimine katıldı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Galibaf İmam Hüseyin (a.s) matem törenine katıldı

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News ID 1928323

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