https://tr.mehrnews.com/news/1928323/ 30 Haz 2025 15:21 News ID 1928323 Video Video 30 Haz 2025 15:21 Pezeşkiyan İmam Hüseyin matem merasimine katıldı İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Galibaf İmam Hüseyin (a.s) matem törenine katıldı indir 10 MB News ID 1928323 کپی شد İlgili haberler İslam dünyasında Muharrem etkinliği: Bahreyn Iğdır'da matem merasimi Iğdır Ehlibeyt Derneği’nden Muharrem’e özel anlamlı programlar Kirmanşah halkı Hz.İmam Hüseyin için yasta İstanbul Zeynebiye Camii’ne İmam Hüseyin (a.s) matem bayrağı asıldı Urmiye'de İmam Huseyin için matem töreni Ekler Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Muharrem2025 Muharrem İran
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