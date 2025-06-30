https://tr.mehrnews.com/news/1928317/ 30 Haz 2025 13:58 News ID 1928317 Video Video 30 Haz 2025 13:58 İstanbul Zeynebiye Camii’ne İmam Hüseyin (a.s) matem bayrağı asıldı İstanbul’da Zeynebiye Camii’nde 26 Haziran'da İmam Hüseyin (a.s) için matem bayrağı asıldı. indir 5 MB News ID 1928317 کپی شد İlgili haberler İslam dünyasında Muharrem etkinliği: Bahreyn İran-İsrail savaşının Muharrem etkinliklerindeki yeri Kirmanşah halkı Hz.İmam Hüseyin için yasta Urmiye'de İmam Huseyin için matem töreni Erdebilli meddah'tan Azerice dilinde ağıt Iğdır Ehlibeyt Derneği’nden Muharrem’e özel anlamlı programlar Pezeşkiyan İmam Hüseyin matem merasimine katıldı Yezd'de Muharrem ayına özel Nakhlbandi töreni Ekler Muharrem2025 Türkiye İstanbul Muharrem
yorumunuz