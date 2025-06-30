Iğdır Ehlibeyt Derneği’nden Muharrem’e özel anlamlı programlar

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği, Muharrem ayının manevi ikliminde her yıl olduğu gibi bu yıl da Kerbela şehitlerini anmak amacıyla Tasua ve Aşura günlerinde özel programlar düzenliyor. Dernek, anma törenlerinin eksiksiz ve anlamına uygun şekilde gerçekleşmesi için tüm hazırlıkları önceden tamamladı.

Dernek Başkanı Şeyh Kurban Ulusöz, etkinliklerin huzur dolu bir atmosferde başladığını vurgulayarak, halkın yoğun ilgisinin bu programlara ayrı bir değer kattığını ifade etti.

“Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anmak boynumuzun borcudur”

Kerbela hadisesinin Ehlibeyt taraftarları için derin bir matem ve ibret vesilesi olduğunu vurgulayan Ulusöz, “Bizler Ehlibeyt yolunun izleyicileri olarak Hz. Hüseyin ve 71 yareninin Yezid’in ordusu tarafından Kerbela’da hunharca şehit edilişini derin bir hüzünle anıyoruz. Bu insanlık dışı zulmü her yıl olduğu gibi bu yıl da camilerimizde, sokaklarımızda, meydanlarımızda gözyaşlarıyla yâd ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Muharrem Ayı Boyunca Düğün ve Eğlence yapmıyoruz

Ulusöz, Muharrem ayının ilk gününden itibaren 10. gün olan Aşura’ya kadar sürecek programlar boyunca düğün, nişan, eğlence gibi etkinliklere yer verilmediğini vurgulayarak, bu sürecin bir yas ve ibret dönemi olduğunu dile getirdi.

Gençler Geleneksel Mersiye ve Sine Dövme Törenlerinde Aktif Rol Alıyor

Anma etkinliklerinin en dikkat çekici yönlerinden biri ise gençlerin bu sürece aktif katılımı. Dernek Başkanı Ulusöz, “Gençlerimiz tarihten gelen inançla, Kerbela’nın mesajını yaşatmak adına büyük bir sorumluluk üstleniyor. Sokaklarda sine dövüyor, mersiyeler okuyarak Hz. Hüseyin ve yarenleri için gözyaşı döküyorlar. Bu yalnızca bir anma değil, aynı zamanda adalet, direnç ve hak mücadelesinin günümüze uzanan bir sembolüdür,” dedi.

Türkiye Genelinde Anma Programları

Iğdır’daki etkinliklerle eş zamanlı olarak Türkiye’nin farklı illerinde de Ehlibeyt inancına bağlı topluluklar tarafından benzer anma törenleri düzenleniyor. Dernek yetkilileri, bu törenlere farklı mezheplerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini, etkinliklerin toplumsal birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

“Kerbela Sadece Bir Tarih Değil, Evrensel Bir Direniş Mesajıdır”

Açıklamasında Kerbela olayının yalnızca tarihsel bir trajedi olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Ulusöz, “Kerbela, sadece 1386 yıl önce yaşanmış bir olay değil; bugün de mazlumların sesi olan evrensel bir hakikat ve direnişin sembolüdür. Hz. Hüseyin’in duruşu, zalime boyun eğmemenin, hakkı savunmanın kıyamete kadar sürecek bir örneğidir,” dedi.

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği’nin düzenlediği bu anlamlı etkinlikler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem kentte hem de ülke genelinde derin bir yankı uyandırıyor. Muharrem ayı boyunca devam edecek programların, Kerbela’nın mesajını yeni nesillere aktarma misyonunu güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Güvengazetesi