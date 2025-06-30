İslam dünyasında Muharrem etkinliği: Bahreyn

Aşura töreni ve İmam Hüseyin (AS) ve 72 sadık arkadaşının haksız yere şehit edilmesi Bahreyn'de özel bir atmosfere sahiptir. Muharrem ayının başından itibaren Bahreyn Hüseyniyelerinin her tarafı siyaha bürünür ve Hüseyniyelerin dışına Aşura sloganları ve siyah bayraklar asılır.

Çoğu Hüseyniye'de, özellikle Bahreyn Arap Şii'leri sabah ve akşam dualar ve ağıtlar okurlar. Muharrem'in yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu gün ve gecelerinde göğüs dövme (sine zani) ve zincir vurma törenleri düzenlenir ve grup olarak sokaklarda yürüler.

İranlıların Hüseyniyesi

Bahreyn nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i Şii'dir. Genellikle, Bahreyn Şii'leri çevredeki şehirlerde, kasabalarda ve köylerde yas törenlerine yoğun bir şekilde katılırlar; Aşura, Bahreyn Şii'lerinin hayatları üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur ve siyasi ve sosyal varlıklarını ifade edebilmelerinin tek yolu Hüseyniyelere katılmak ve yas törenleri düzenlemektir; aslında, Bahreynliler sahip oldukları her şeyi Aşura'dan alırlar.

Güvenilir raporlara göre, Bahreyn'deki Hüseyniye için "Hatem" terimi kullanılıyor ve Şiiler tüm sosyal törenleri, dini bayramları ve hatta çocuklarının düğün törenlerini bile Hatem'te gerçekleştiriyorlar. Bahreyn'de yaklaşık 300 büyük ve küçük Hüseyniye var ve bunların bir kısmı vakıf konutlarında düzenleniyor. Ayrıca yıl boyunca yas tutulan yaklaşık 500 büyük ve resmi Tekiye evi de var.

Bahreyn'deki İranlıları yaklaşık 10 Hüseyniye sahiptir ve Farsça yas törenleri düzenlerler. Hint ve Pakistan Şiileri de kendi tarzlarında ayrı yas törenleri düzenlerler. Sünniler de Peygamber ailesine ve Muharrem törenine özel bir ilgi duyarlar. Tasu'a ve Aşura günleri hükümet tarafından resmi tatil olarak kabul edilir ve tüm bakanlıklar, hükümet ve sivil toplum kuruluşları kapalı olur.

Aşura olayını canlandırmak

Aşura olayını canlandırmak Bahreyn'in bazı bölgelerinde hala popülerdir. Ayrıca, siyah bayraklar ve Aşura sloganları taşıyan bayraklar kullanır.

Muharrem ayı boyunca halka şerbet ve yemek dağıtılr. Bahreyn'in Hüseyniyeleri Muharrem ve Safar olmak üzere iki ay boyunca açıktır ve yas ve dua törenleri yapılır.

Aşura mektebi; İyi bir yaşam dersi

Bahreyn hükümeti uzun zamandır Aşura törenlerinin düzenlenmesine herhangi bir kısıtlama getirmiyor ancak son yıllarda Bahreyn'de siyasi krizler yaşandığında ve Şii'ler ile hükümet arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında, güvenlik güçleri özellikle göğüs dövme grupları olmak üzere kaosu önlemek amacıyla Tasua ve Aşura, Arbain ve 28 Safar törenlerini sıkı bir şekilde kontrol ediyor.

Aşura anma töreni artık bu ülkede daha geniş ve daha anlamlı hale geldi ve insanlar, özellikle genç nesil, Aşura mektebinden iyi bir yaşam dersleri öğreniyor.

Sanabis El-Kura ve El Deyr kentleri Bahreyn'de Muahrrem atkinliklerinin merkezi olduğunu söyleyebiliriz.