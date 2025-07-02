2 Temmuz 2025 - 18:00

Bircend'de Muharrem ayı yas töreninden kareler

İran'ın Bircend kentinde halk, muharremin beşinci gününde İmam Hüseyin için matem töreni düzenledi.

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