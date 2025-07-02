Fotoğraf 2 Temmuz 2025 - 18:00 Download photos Bircend'de Muharrem ayı yas töreninden kareler İran'ın Bircend kentinde halk, muharremin beşinci gününde İmam Hüseyin için matem töreni düzenledi. Ekler Muharrem2025 İran Bircend İmam Hüseyin(a.s) Muharrem İlgili haberler Urmiye’de Hüseyini yas merasimi düzenlendi Astara’da “Ya Hüseyin” sesleri yükseldi Urmiye'deki Muharrem töreninden fotoğraflar Erdebil’de binlerce tutkun, İmam Hüseyin için yasta İran'da 2025 Aşura günü ne zaman? Zabol'daki Muharrem töreninden fotoğraflar
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