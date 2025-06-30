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30 Haz 2025 17:00

Iğdır'da matem merasimi

Iğdır'da matem merasimi

Muharrem ayının ilk gügünden itibaren Iğdır'da her akşam Hz. İmam Hüseyin için matem töreni düzenleniyor

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News ID 1928320

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