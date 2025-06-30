https://tr.mehrnews.com/news/1928320/ 30 Haz 2025 17:00 News ID 1928320 Video Video 30 Haz 2025 17:00 Iğdır'da matem merasimi Muharrem ayının ilk gügünden itibaren Iğdır'da her akşam Hz. İmam Hüseyin için matem töreni düzenleniyor indir 5 MB News ID 1928320 کپی شد İlgili haberler İslam dünyasında Muharrem etkinliği: Bahreyn İran-İsrail savaşının Muharrem etkinliklerindeki yeri Pezeşkiyan İmam Hüseyin matem merasimine katıldı Kirmanşah halkı Hz.İmam Hüseyin için yasta Stockholm İslam Merkezi Muharrem etkinliğine ev sahipliği yapıyor Ekler Video Muharrem Muharrem ayı Muharrem ayı etkinlikleri Muharrem2025
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