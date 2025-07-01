İran'da 2025 Aşura günü ne zaman?

Muharrem Ayı'nın başlamasıyla birlikte gözler Aşura Günü’ne çevriliyor.

Aşura Günü, hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Aşura, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v) torunu İmam Hüseyin’in (a.s) Yezid’in ordusu tarafından Kerbela’da şehit edildiği gündür.

Aşura günü bu yıl 6 Temmuz 2025 Pazar gününe denk geliyor.

Kerbela Olayı

Şii Müslümanlar için Aşura Günü, özellikle Hüseyin bin Ali'nin Kerbela Savaşı'nda şehit edilmesiyle bağlantılıdır. Bu olay, Şii inancında büyük bir yas günü olarak kabul edilir ve bu nedenle Aşura Günü'nde çeşitli matem törenleri düzenlenir.

Kerbela Olayı Irak ülkesinin sınırları içerisinde yer alan Kerbela şehrinde yaşanmış, oldukça üzücü ve haince düzenlenmiş bir kumpastır. Bu olayda Hz. Muhammed’in (s.a.v) torunu Hz. İmam Hüseyin (a.s) ile 72 arkadaşı şehit edilmiştir. Kerbela Olayı, İslam alemi içerisinde bir dönüm noktası olmuştur. Müslüman halk, bu olayı anmak ve şehitleri yad etmek adına her Muharrem ayında bir anma düzeni törenler. Matem ayı olarak da bilinen Kerbela Olayı'nın gerçekleşme tarihi 10 Ekim 680'dir.