İran-ABD müzakerelerinde 5. durak

İtalya'nın başkenti Roma, bugün Umman'ın arabuluculuğunda İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin beşinci turuna ev sahipliği yapıyor.

Daha önce İtalya ve Umman'da dört tur müzakere yapılmıştı.

Görüşmelerin bu turunda İran heyetine Araqchi, ABD heyetine ise ülkenin baş müzakerecisi Steve Whittaker başkanlık edecek.

İran'ın müzakere heyetinde ayrıca Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi de yer alıyor.