Erakçi: İran’da zenginleştirme temel ve ilkesel bir meseledir

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Asharq televizyonuna verdiği röportajda, İran’da uranyum zenginleştirmenin temel ve ilkesel bir konu olduğunu vurguladı.

Erakçi “Zenginleştirme, İranlı bilim insanları tarafından elde edilmiş büyük bir bilimsel kazanımdır. Bu teknoloji dışarıdan ithal edilmedi, tamamen kendi imkanlarımızla geliştirildi. Bu yüzden halkımız için büyük bir değer taşımaktadır.” dedi.

İran’ın bu alandaki faaliyetleri nedeniyle uzun yıllardır ağır yaptırımlara maruz kaldığını hatırlatan Erakçi “Bilim insanlarımızdan bazıları bu uğurda suikast sonucu şehit edildi. Bu sebeple zenginleştirme bizim için vazgeçilemez bir meseledir,” ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa mevcut durumdan sorumludur

Nükleer anlaşma (JCPOA) konusundaki mevcut durumun sorumlusunun İran olmadığını belirten Erakçi “Mevcut krizden, anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD ve bu durumu telafi edemeyen Avrupa ülkeleri sorumludur,” diye konuştu.

İran’ın uzun süre anlaşmaya sadık kaldığını ifade eden Erakçi, “Ancak ekonomik çıkarlarımız sağlanmayınca, taahhütlerimizi kademeli olarak azalttık,” açıklamasını yaptı.

Baklan, Avrupa’nın İran’a karşı “snapback” (geri dönme) mekanizmasını devreye sokma tehdidini ise yasal ve siyasi açıdan temelsiz olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan, Kahire ve Manama ile olumlu ilişkiler

İran’ın bölgesel ilişkilerine de değinen Erakçi, “Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz şu anda oldukça iyi bir durumda. Yeniden ilişki kurduğumuzdan beri yapıcı bir iş birliği içindeyiz,” ifadelerini kullandı.

Mısır (Kahire) ve Bahreyn (Manama) ile de yakın temaslarda bulunduklarını belirten Erakçi, henüz tam diplomatik ilişkilerin kurulmadığını ancak her iki tarafın da bu konuda istekli olduğunu söyledi.