Bakan Erakçi: Suriye ile ilişkilerde acelemiz yok

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Suudi Arabistan merkezli El-Şark'a verdiği röportajda, İran’ın Suriye ile diplomatik ilişkiler kurmak için acele etmediğini açıkladı.

Erakçi, “Şu anda Tahran ile Şam arasında resmi bir ilişki yok. Ancak Suriye hükümeti, İran ile ilişki kurmanın Suriye halkına ne kadar fayda sağlayabileceğine kanaat getirdiğinde, biz bu talebe yanıt vermeye hazırız” dedi.

Erakçi, ABD’nin Suriye halkına yönelik yaptırımları kaldırmasından memnuniyet duyduklarını da ifade ederek, “Umarız Suriye daha fazla istikrara, toprak bütünlüğüne, işgalin sona ermesine ve tüm etnik gruplar arasında birliğe doğru ilerler” şeklinde konuştu.

Komşularla ilişkilerde ciddi adımlar

İran’ın komşularıyla ilişkilerine de değinen Erakçi, “Komşu ülkelerimizle iyi ilişkiler kurma konusunda kararlıyız. Bölgesel ülkelerle siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda sağlam ilişkiler tesis ettik” ifaesini kullandı.

ABD ile dolaylı müzakereler: Bazı alanlarda anlayış, bazılarında ihtilaf

Erakçi, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin olarak da, “Şimdiye kadar dört tur görüşme gerçekleştirdik. Görüşmeler saygılı bir ortamda geçti ve bazı konularda karşılıklı anlayışa ulaştık. Ancak özellikle uranyum zenginleştirme konusunun hala çözülmedi. Bu mesele çözüme kavuşmadıkça tam bir anlaşmaya varmamız mümkün görünmüyor” diye kaydetti.