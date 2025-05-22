Erakçi’den BM’ye nükleer güvenlik uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı'na hitaben yazdığı mektubunda, İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik İsrail rejimi tarafından yapılan saldırı tehditlerine dikkat çekerek, bu tesislerin ve nükleer maddelerin korunması için acil ve özel tedbirler alınmasının gerekliliğini vurguladı.

Erakçi mektubunda, siyonist rejimin her türlü maceracı girişiminin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, Amerika’nın bu tür girişimlerde hukuki sorumluluğa ortak olduğunu belirtti. İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde vatandaşlarını, çıkarlarını ve tesislerini terörist ya da sabotaj eylemlerine karşı korumak için tüm gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

Mektuptan öne çıkan noktalar:

1. İran’ın barışçıl nükleer programı UAEA’nın geniş çaplı gözetimi altındadır ve bugüne kadar hiçbir sapma tespit edilmemiştir.

2. UAEA Genel Konferansı kararlarına göre, nükleer tesislere yönelik her türlü saldırı veya saldırı tehdidi, uluslararası hukukun, BM Şartı’nın ve UAEA Tüzüğü’nün açık bir ihlalidir.

3. 2000 yılında NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması) gözden geçirme konferansında onaylanan belgeye göre, nükleer tesislere saldırı uluslararası hukuka aykırıdır ve ciddi siyasi, ekonomik ve çevresel sonuçlar doğurur.

4. BM Güvenlik Konseyi, 1981’de İsrail’in Irak’taki nükleer araştırma merkezine yaptığı saldırıyı 487 sayılı kararıyla açıkça kınamıştır. Bu saldırının uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın açık ihlali olduğu belirtilmiştir.

5. İsrail’in barışçıl olmayan nükleer programı, bölge ve dünya barışı için en büyük tehdittir. Bu nedenle uluslararası toplum, İsrail’in nükleer silah programını ortadan kaldırması ve NPT’ye taraf olması için baskı yapmalıdır.

6. İsrail’in son yıllarda bölge ülkelerine yönelik tekrarlanan saldırganlığı ve tehditleri, BM Şartı’nın 2. maddesinin ihlalidir. İran’a yönelik son tehditler, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit etmektedir. BM Güvenlik Konseyi ve UAEA’nın bu tehditlere karşı derhal ve etkili şekilde harekete geçmesi gerekmektedir.

7. İran, uluslararası hukuk uyarınca vatandaşlarını, çıkarlarını ve tesislerini koruma hakkına sahiptir. İran, siyonist rejimin her türlü saldırısına güçlü şekilde karşılık verecektir. Ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik herhangi bir saldırısında ABD’nin de hukuki sorumluluğu olacağı açıktır. Bu çerçevede İran, nükleer tesislerinin ve maddelerinin korunması için özel tedbirler alacaktır ve bu konuda UAEA bilgilendirilecektir.

