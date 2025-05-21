İran-ABD müzakerelerinde 5. tur için tarih belli oldu

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin beşinci turunun 23 Mayıs Cuma günü Roma'da yapılacağını duyurdu.

İran ile ABD arasında dördüncü tur müzakereler Umman'da yapıldı

ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına dair anlaşmazlıkları ele almak üzere 11 Mayıs'ta Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya geldi. Üç saat süren toplantı sonrasında taraflar, müzakerelere devam etme konusunda uzlaşma sağladı. Görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Ummanlı arabulucuların katkısıyla yürütülen müzakerelerde, tarafların pozisyonlarını daha iyi kavramak için diyaloğun devam etmesi gerektiği belirtildi.

İranlı yetkililer ülkenin nükleer programının hukuki ve yasal temellere dayandığını savunuyor.