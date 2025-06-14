İsrail'in 'İran' saldırısında son gelişme

Dün sabah saatlerinde Siyonist rejimin İran’ın bazı şehirlerine düzenlediği saldırı sonucu, üst düzey askeri komutanlar, nükleer bilim insanları ve bazı İran vatandaşı şehit oldu. Bu saldırının ardından, dün öğleden itibaren İran hava savunma sistemleri ve silahlı kuvvetleri gerekli karşılıkları vermeye başladı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren ise, Kirmanşah, Hemedan, Tebriz, Zencan, Luristan, Huzistan, Batı Azerbaycan ve bazı diğer şehirlerde hava savunma sistemleri, ülkeye sızan insansız hava araçlarıyla (İHA) karşı karşıya kalmış, bu İHA’ların çoğu etkisiz hale getirilmiştir.