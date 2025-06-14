  1. İran
14 Haz 2025 15:17

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İsrail'in 'İran' saldırısında son gelişme

İsrail'in 'İran' saldırısında son gelişme

Siyonist rejimin Cuma sabahı erken saatlerde İran'a saldırı düzenlemesinin ardından İran hava savunma sistemleri devreye girdi.

Dün sabah saatlerinde Siyonist rejimin İran’ın bazı şehirlerine düzenlediği saldırı sonucu, üst düzey askeri komutanlar, nükleer bilim insanları ve bazı İran vatandaşı şehit oldu. Bu saldırının ardından, dün öğleden itibaren İran hava savunma sistemleri ve silahlı kuvvetleri gerekli karşılıkları vermeye başladı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren ise, Kirmanşah, Hemedan, Tebriz, Zencan, Luristan, Huzistan, Batı Azerbaycan ve bazı diğer şehirlerde hava savunma sistemleri, ülkeye sızan insansız hava araçlarıyla (İHA) karşı karşıya kalmış, bu İHA’ların çoğu etkisiz hale getirilmiştir.

News ID 1927757

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