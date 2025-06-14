İran’ın saldırıları nedeniyle Netanyahu’nun oğlunun düğünü yine ertelendi

El Cezire’ye göre, Siyonist rejim Kanal 12 televizyonu Benjamin Netanyahu’nun oğlu Avner Netanyahu’nun düğününün bir kez daha ertelendiğini bildirdi. Raporda, İran’ın olası füze saldırılarının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

Birkaç gün önce İbranice yayın yapan Ynet sitesi, düğünün yapılacağı bölgede hava sahasının kapatılacağını yazmıştı. Buna göre, işgal altındaki toprakların merkezinde yer alan Ronit bölgesinin hava sahası, önümüzdeki Pazartesi günü 10 saat boyunca uçuşlara kapalı olacak. Yasak, insansız hava araçlarını da kapsıyor.

Medya raporlarına göre, Netanyahu’nun küçük oğlunun düğünü, geçtiğimiz yıldan bu yana güvenlik endişeleri nedeniyle sürekli erteleniyor.