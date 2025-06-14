ŞİÖ, İsrail'in İran’a yönelik saldırısını kınadı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), yayımladığı bir bildiride Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

ŞİÖ tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkeleri, Ortaddoğu'daki gerilimin tırmanmasından derin endişe duymakta ve 13 Haziran 2025 tarihinde İsrail rejiminin İran topraklarına yönelik askeri saldırılarını güçlü bir şekilde kınamaktadır.

Sivil tesislere, özellikle nükleer ve enerji altyapılarına yönelik bu tür saldırgan eylemler; kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açmış olup, uluslararası hukukun temel ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık ihlali ve İran’ın egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmektedir. Bu eylemler bölgesel ve uluslararası güvenliğe ciddi zararlar vermekte ve küresel barış ile istikrar için tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır.

ŞİÖ üyesi ülkeler, İran’ın nükleer programına ilişkin sorunun sadece barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini kesinlikle desteklemektedir.

ŞİÖ üyesi ülkeler, İran halkı ve hükümeti ile samimi dayanışma ve taziyelerini ifade etmektedir.

Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri, Birleşmiş Milletler Şartı ve ŞİÖ Şartı'na tam bağlılık çerçevesinde, örgütün üyelerine yönelik her türlü yasa dışı eylemi kabul edilemez olarak görmekte ve uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesine olan kararlı bağlılıklarını vurgulamaktadır."