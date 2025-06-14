Devrim Muhafızları Ordusu'ndan İsrail'e karşı yeni saldırısıyla ilgili açıklama

Siyonist rejimin yeniden gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından “Gerçek Vaat 3” operasyonu kapsamında, “Ya Ali ibn Ebi Talib” parolasıyla yeni bir saldırı başlatıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı bir bildiride bu operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün siyonist rejimin gerçekleştirdiği saldırılara yanıt olarak, ‘Gerçek Vaat 3’ operasyonu çerçevesinde, bu rejime ait savaş uçağı yakıt üretim tesisleri ve enerji tedarik merkezleri çok sayıda İHA ve füze ile hedef alındı.

Düşmanın saldırganlığının devam etmesi durumunda, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin saldırı operasyonları daha ağır ve daha geniş çapta sürdürülecektir.

İran Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı hava savunma sistemleri, ülkenin birleşik komuta ağı ve Ortak Hava Savunma Karargâhı komutası altında, siyonist orduya ait 3 seyir füzesi, 10 İHA ve onlarca mini insansız hava aracını başarılı bir şekilde tespit ederek imha etmiştir.”