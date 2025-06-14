https://tr.mehrnews.com/news/1927745/ 14 Haz 2025 10:41 News ID 1927745 Video Video 14 Haz 2025 10:41 İran füzesinin Tel Aviv'de isabet ettiği yerden görüntüler İran’a ait bir füzenin Tel Aviv’in güneyine isabet ettiği noktadan ilk görüntüler yayımlandı. indir 1 MB News ID 1927745 کپی شد İlgili haberler İran saldırısının ardından Tel Aviv İran'dan nükleer tesislerine yapılan saldırılarla ilgili açıklama İran: Siyonistlere karşı misilleme operasyonlarımız sürecek İran'ın İsrail saldırıları devam ediyor İran'ın misilleme operasyonundan kareler Pezeşkiyan'dan misilleme operasyonu paylaşımı Ekler İran 3.Gerçek Vaat saldırı (1) Tel Aviv
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