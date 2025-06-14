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14 Haz 2025 10:41

İran füzesinin Tel Aviv'de isabet ettiği yerden görüntüler

İran füzesinin Tel Aviv'de isabet ettiği yerden görüntüler

İran’a ait bir füzenin Tel Aviv’in güneyine isabet ettiği noktadan ilk görüntüler yayımlandı.

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News ID 1927745

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