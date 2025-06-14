  1. İran
14 Haz 2025 10:50

İran'dan nükleer tesislerine yapılan saldırılarla ilgili açıklama

İran'dan nükleer tesislerine yapılan saldırılarla ilgili açıklama

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi nükleer tesislerine yapılan saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Fordo zenginleştirme tesisinde bazı bölgelerde sınırlı hasar meydana geldiğini belirten İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz tesisiyle ilgili de olarak "Ekipman ve malzemelerin önemli bir bölümünü zaten intikal etmiştik bu nedenle büyük bir hasar oluşmadı, ayrıca radyoaktif kirlenme ile ilgili endişe edilecek birşey yok."dedi.

Kemalvendi "Allah'a şükür, tesislerin hiçbirinde can kaybımız olmadı. Nükleer tesislerinin hasar gördüğü başka vakalar da olduğunu söylemekteyim ancak eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edeceğimizi söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.

News ID 1927746

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