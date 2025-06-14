İran'dan nükleer tesislerine yapılan saldırılarla ilgili açıklama

Fordo zenginleştirme tesisinde bazı bölgelerde sınırlı hasar meydana geldiğini belirten İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz tesisiyle ilgili de olarak "Ekipman ve malzemelerin önemli bir bölümünü zaten intikal etmiştik bu nedenle büyük bir hasar oluşmadı, ayrıca radyoaktif kirlenme ile ilgili endişe edilecek birşey yok."dedi.

Kemalvendi "Allah'a şükür, tesislerin hiçbirinde can kaybımız olmadı. Nükleer tesislerinin hasar gördüğü başka vakalar da olduğunu söylemekteyim ancak eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edeceğimizi söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.