İran'ın "Kurdu" Meksika'da

Variety’nin haberine göre, şimdiye kadar birer yerli festival olarak Meksika’nın en iyi kısa filmleri üzerine odaklanan Guadalajara Film Festivali'nin bu sene uluslararası festivale dönüşerek uzun metrajlı filmleri de bölümlerine eklemesi bekleniyor. Bunun yanında dünyanın dört bir tarafından gelen filmlerin yarışması için de festivale "Ruguevo" yarışma bölümü eklenmiştir.

Festivalin kısa film bölümünde dünyadan 18 film yarışacak. bunlardan birisi de “Kurt muyum?” filmidir.

İranlı sinemacı Houshang Moin’in yönetmenliğini yaptığı “ Kurt muyum?” adlı animasyon filmi İsfahan’da düzenlenen Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali’nde gösterilmişti.

Efsane Shaban Nejad’ın kitabından esinlenerek çocuklar tarafından yürütülen 8 saniyelik animasyon eski “Kurt muyum? hikayesini anlatıyor.

8 Mart 2019’da başlayan Guadalajara Film Festivali 16 Mart’a kadar devam edecek.