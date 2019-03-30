ABD’den İranlı yönetmene büyük ödül

İranlı yönetmen Anahid Abad’ın yaptığı “Yeva” filmi, 15-21 Mart tarihleri arasında ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Socially Relevant Film Festivali’nde ödüle layık görüldü.

Ermenistan’ın Sinema Merkezi ve İran’ın Farabi Sinema Kurumu’nun işbirliğiyle yapılan filmin özeti şöyle: Yeva isimli kadın geçmişteki zor günlerini unutmaya çalışır. O küçük kızıyla Yerevan’dan kaçarak çok uzak bir yere sığınıyor fakat geçmişi bir türlü peşini bırakmıyor.

Sözü geçen film, 90. Oscar Ödülleri’nin "yabancı dilde en iyi film" dalında Ermenistan sinemasını temsil etmişti.