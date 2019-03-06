  1. Kültür
6 Mart 2019 - 16:13

İran yapımı kısa film ABD'de gösteriliyor

İran yapımı kısa film ABD'de gösteriliyor

İran yapımı “Yıldızlar Gecenin Güneşi” isimli kısa filmi ABD’de düzenlenecek Uluslararası Nanocon Film Festival’ine katılma hakkı kazandı.

Yasemin Nosrati’nin yazıp yönettiği  “Yıldızlar Gecenin Güneşi” isimli kısa film, ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Nanocon Film Festival’ine katılma hakkı kazandı.

Yönetmen Yasemin Nosrati’nin oyuncu olarak rol aldığı kısa filmde yönetmene Nima İsmaili ve İsmael Amcadiyan eşlik ediyor.

Söz konusu kısa filmin özeti şu şekilde: “Nima, erkek kardeşi ve annesiyle birlikte ülkenin batı sınırında bulunan bir köyde yaşıyor. Buğday bulmak için köyden uzaklaşan Nima geri döndüğünde, köyünün kimyasal silah saldırısına maruz kaldığını öğrenir.

“Yıldızlar Gecenin Güneşi” kısa filmi, geçenlerde Tahran Uluslararası Kısa Film Festivali’nde de gösterilmişti.

News Code 1877143
Muhammed BURHAN

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