Hulusi Akar: Kandil'e operasyonlar sürecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi . Ziyaret esnasinde Kandil meselesinede değindi.

Mehmet Akif'in "Sahipsiz memleketin batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır" dizelerini hatırlatan Bakan Akar, "TSK mensupları şu anda her türlü zorluğa göğüs gererek ve adanmışlık duygusu içinde karada, denizde, havada ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor" diye konuştu.

Terörle mücadeleye yönelik 24 Temmuz 2015'te başlatılan yeni safhanın kararlılıkla sürdüğünü belirten Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının başarıyla tamamlandığını hatırlattı. Operasyonların başarısında en önemli payın şehit ve gazilerde olduğunu dile getiren Akar, "Tüm samimiyetimle söylüyorum şehitlerimizin, gazilerimizin tek bir damla bile kanını yerde bırakmadık ve bırakmamakta kararlıyız. Onların yakınlarının bir tek damla gözyaşının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kandil'de terör örgütünün sözde elebaşlarına yönelik düzenlenen hava harekatına da değinen Akar, "Bunların devamı gelecek. Bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta kararlıyız ve inşallah da kurtaracağız" dedi.

FETÖ ile mücadele

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin akamete uğratıldığını anımsatan Akar, “Bugüne kadar TSK'dan 16 bin 294 personel ihraç edildi. OHAL kalktıktan sonra da bin 177 personel ihraç edildi. FETÖ ile mücadele hiçbir aksaklık, eksiklik olmadan, Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerimizde sürekli şiddetli bir şekilde devam etmektedir. Yeni bilgiler, deliller çıktıkça, bunların gereği tereddütsüz yapılmaktadır. Şunu da görüyoruz ki TSK, FETÖ mensuplarından temizlendikçe gücü artırmaktadır” ifadelerini kullandı.