Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Mavi Vatan Tatbikatı'nı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından takip etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerde bulundu.

TRT'ye göre, bunların yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri kapsamında görüşmeler yaptığını anımsatan Akar, şunları söyledi:

"İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde, güven ve güven artırıcı önlemleri de her geçen gün geliştirmek, çalışmak suretiyle komşumuz Yunanistan ile ikili ilişkilerimizin çok daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz. Mevkidaşımızla yaptığımız görüşmeler çerçevesinde karşılıklı heyetlerin gidiş gelişiyle çeşitli çalışmaları, görüşmeleri yaparak, mevcut ilişkilerimizin daha iyi bir seviyeye gelmesi için çalışıyoruz. Tabii ki Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için de çalışmalarımızı eksiksiz ve aksaksız yerine getirmeyi sürdürüyoruz."