Türkiye ile Rusya arasında vize kolaylığı anlaşması

Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında artış görmekten mutluluk duyduklarını, bugünkü ortak stratejik planlama grubu toplantısında vize konularını görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Sergey Lavrov ile çalışıyoruz. Bir noktadan başladık. Resmi pasaport ve tır şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı. Bunun uygulamasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Beklentimiz vatandaşlarımıza vizenin tamamen kalkması. Bunun için ne yapabiliriz, hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik ve bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

AA'nın haberine göre, 2019-2020 yıllarını kapsayan istişareler planını imzaladıklarını da belirten Çavuşoğlu, "Rusya ile sadece ikili ilişkilerimizi geliştirmiyoruz, bölgesel konulardaki iş birliğimizi de güçlendiriyoruz. Sadece Suriye ve belirli ülkeler kapsamında değil, Balkanlar, Orta Asya dahil birçok alanda Rusya ile istişareler yapıyoruz." dedi.