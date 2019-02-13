Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

AA’nın haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ile Apostolakis arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut meselelerin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Komşu ve müttefik iki ülke olarak teknik çalışma grupları kurulması ve bu grupların güven artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, bu meseleler üzerinde çalışması konusunda mutabık kalındı." ifadesi kullanıldı.

Akar, Apostolakis'le yaptığı görüşme sonrasında Karadağ Savunma Bakanı Boskovic'le buluştu.

NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ile de bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra Türk Askeri Temsilciliği (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.