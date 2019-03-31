Türkiye'den İran'a taziye mesajı

Türkiye, İran'daki sellerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'da sel felaketinin neden olduğu can kaybından ve maddi hasardan derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Timetürk'e göre, açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Felaketten etkilenen bölgelere Türk Kızılayı tarafından süratle acil yardım malzemesi sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İran'da iki haftadan bu yana devam eden sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelini vurmuş ve 44 kişi yaşamını yitirmişti.