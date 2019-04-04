İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 70'e yükseld

İran'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaydedenlerin sayısı 70'e yükselirken yaralı sayısının 768 olduğu açıklandı. İran Acil Yardım Kurumu tarafından yapılan açıklamada en çok can kaybının Fars eyaletinde olduğu belirtilirken, Luristan eyaletinde 14, Gülistan eyaletinde 8, Mazenderan ve Hamedan'da 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Luristan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise selin eyalete bağlı Poldohter ilçesinde ağır hasara neden olduğu ve 256 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

İHA'ya göre, İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise henüz 10 eyalette sel altında kalanlar için kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, selin bin 900 şehir ve köyde etkili olduğu açıklandı.