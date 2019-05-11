İran'da 27. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı

IQNA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 27. Uluslararası Kur'an'ı Kerim Fuarı’nın açılış töreni bugün akşam saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda gerçekleşti.

İran İslami İrşad ve Kültür Bakan Yardımcısı Abdulhadi Fıkhizade, bugün 11 Mayıs’ta açılış töreni düzenlenen 27. Uluslararası Kur'an'ı Kerim Fuarı’nda yaptığı kısa bir konuşmada fuarın gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese şükranlarını iletti.

Kur’an-ı Kerim fuarının üst düzey seviyede düzenlenmesi için birçok uzmanın görüşlerinden faydalandıklarını belirten Fıkhizade, bu fuarın 14 bölüme ayrılan 38 bin metrekarelik bir alanda organize edildiğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı ayrıca 27. Uluslararası Kur'an'ı Kerim Fuarı’nın Ramazan ayının 19. gecesine kadar devam edeceğini bildirdi.