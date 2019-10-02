İran ve Irak'a karşı komplo uyarısı

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Arbain arefesinde İran ile Irak’ı birbirinden koparma projesi yürütülüyor" uyarısında bulundu.

Salihi attığı tweette, “Milyonlarca İranlı ve Iraklının Arbain Yürüyüşü etkinliklerine katılması DEAŞ ve iki ulusun düşmanlarının gözüne diken gibi batmıştır.” dedi.

Bakan Salihi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Arbain arefesinde çok ciddi olan İran ile Irak’ı birbirinden koparma projesi yürütülmektedir. Bu proje Meşhed kentinden Bağdat’a kardar uzanıyor. Onların nefret ve kinleri unutulmamalı”