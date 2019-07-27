Azerbaycan'da 'Milli Yayla Festivali' coşkusu

TRT Avaz'a göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı ile Gedebey Valiliğinin Düzyurd-Miskinli Yaylası'nda düzenlediği festivalin açılışına Azerbaycan'ın yanı sıra dünyanın 16 ülkesinden binlerce insan katıldı. Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen festivale yoğun katılım oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın onur konuğu olduğu festivalin açılışında, çok sayıda üst düzey Türk ve Azeri yetkili yer aldı.

Azerbaycanlı geleneksel halk sanatçılarının müzik gösterileriyle devam eden etkinlikte Türk ve Kırgız okçuların yaptığı gösterilere de davetliler ilgi gösterdi.

Etkinlikte Bilal Erdoğan da ok attı. Hedefi tutturan Erdoğan, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğin açılışı, yetkililerin festival ateşini yakmasıyla sona erdi. Festival 3 gün devam edecek.