Azerbaycan: İran kargo gemisinin mürettebatını kurtardık

Azerbaycan, Hazar Denizi'nde batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı İran'a ait bir kargo gemisinin 9 mürettebatını kurtardıklarını açıkladı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti'nden yapılan açıklamada, "Bugün yerel saatle 14: 15'te, Sahil Güvenlik Genel Müdürlüğünün kontrol merkezine, İran bandıralı ‘Şabhang’ adlı yük gemisinin, Lankaran'daki sahilden 15 mil uzakta batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı konusunda sinyal gönderildi.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada olay yerine iki helikopter ve bir devriye gemisi yönlendirildiği ifade edildi.

Azerbaycan basınına göre 9 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.