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19 Ağustos 2019 - 17:38

Suriye ordusundan TSK konvoyunu engelleme girişimi

Suriye ordusundan TSK konvoyunu engelleme girişimi

Suriye ordusu İdlib'de düzenlediği bir hava operasyonunda Türk konvoyunun girişini engelledi.

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News Code 1880623
Azar MAHDAVAN

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