https://tr.mehrnews.com/news/1880623/ 19 Ağustos 2019 - 17:38 News Code 1880623 Video Video 19 Ağustos 2019 - 17:38 Suriye ordusundan TSK konvoyunu engelleme girişimi Suriye ordusu İdlib'de düzenlediği bir hava operasyonunda Türk konvoyunun girişini engelledi. indir 5 MB News Code 1880623 Azar MAHDAVAN Ekler İdlib Türkiye Askeri Tatbikat1 Suriye İlgili haberler Suriye birlikleri, Han Şeyhun kentini kuşattı Akar ve komuta kademesi Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Çavuşoğlu'ndan flaş İdlib açıklaması Pentagon'dan "güvenli bölge" açıklaması Türk İHA'ları Suriye'nin kuzeyinde göreve başladı Suriye güçleri İdlib'de bir köy daha kurtardı
yorumunuz