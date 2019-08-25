Suriye ordusu İsrail’in füze saldırısına karşı koydu

Askeri bir kaynak Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) açıklamasında, “saat 23:30’da hava savunma sistemlerimiz Golan üzerinden Şam çevresine doğru gelen bir düşman hedef gözlemlemiş ve derhal saldırı ile başarı ile teamül ederek şu ana kadar düşman İsrail füzelerinin çoğu hedeflerine ulaşmadan düşürülmüştür” dedi.

Suriye'ye ait hava savunma sistemleri ayrıca son yıllarda ordunun ilerleyişi önünde yıkılan terörist grupların maneviyatlarını yükseltmek amacıyla, terörist gruplara karşı savaşında Suriye Arap Ordusunun, Amerikan ve İsrail uçaklarının füzelerle muhtelif bölgelerdeki bazı mevkilere yönelik saldırılarını da püskürtmüştür.