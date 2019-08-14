Suriye güçleri İdlib'de bir köy daha kurtardı

Suriye ordusu İdlib ilinin güneyindeki Kefer ayn köyünü terör örgütü Nusra Cephesi’nden kurtardı.

Suriye basınına göre, ordu birlikleri, Hama kuzey ve İdlib güney kırsallarında “Nusra Cephesi” ve ona bağlı grupların teröristlerine yönelik operasyonlarını sürdürerek saflarında çok sayıda ölü düşürdü.

Suriye ordusu İdlib ilinin güneyindeki Kefer ayn köyünü terör örgütü Nusra Cephesi’nden kurtardı.

Suriye'nin Hama ilinin kuzeyinde teröristler ve Suriye güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken Suriye birlikleri İdlib’in güneyinde Hama sınırındaki Habit beldesini ve Sukeyk Tepesi'ni Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) almıştı.