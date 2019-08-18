Suriye birlikleri, Han Şeyhun kentini kuşattı

Suriye haber ajansı SANA muhabiri, ordu birliklerinin son iki gün içinde Han Şeyhun Kentinin batısında yer alan birçok belde ve köyü kurtarıp kontrollerine almaları ardından kentin kuzeybatısında yer alan Madaya Beldesi ekseninde Nusra Cephesine tabi terör grupları ile şiddetli çatışmalara girdiklerini aktardı.

Şiddetli çatışmalarda aralarında tehlikeli isimlerin bulunduğu çok sayıda teröristin öldürüldüğünü ifade eden muhabir; sağ kalanların ise arkalarında birçok ceset ve farklı tür silahlar bırakıp kuzey yönüne kaçtıklarını belirtti. Suriye birlikleri ilerlemelerine devam ederek, Han Şeyhun'ı kuşatma altına aldılar.

Muhabir topçu birliklerinin Temanie Beldesi civarında kara operasyonuna hazırlık olarak belli başlı dış güçlere tabi radikal teröristlerin mevki ve hareketlenmelerini yoğun ateşe tuttuklarını ifade etti.

Suriye birlikleri son birkaç gün içinde Hama kırsalının kuzeyi ve İdlib kırsalının güneyinde çok sayıda belde ve köyü teröristlerden kurtarıp vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etti.