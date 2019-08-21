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21 Ağustos 2019 - 10:40

Ortadoğu'daki çatışmaların asıl nedeni İsrail

Ortadoğu'daki çatışmaların asıl nedeni İsrail

Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, işgalci İsrail rejiminin Arap topraklarına yönelik saldırılarını "Ortadoğu’daki bütün çatışmaların nedeni" olarak nitelendirdi.

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, New York’ta düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada , “İsrail'in Arap topraklarına özellikle de işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıları Ortadoğu’daki bütün çatışmaların ana nedenidir” dedi.

Caferi, “Ortadoğu, sömürge ülkelerin bu bögede dar görüşlü ve ahlaksızca çıkarlarını tercih ettiği için geniş çaplı bir yıkıma tanık oluyor” ifadesini kullandı.

Beşar Caferi ayrıca, TSK'nın teröristleri Suriye’ye göndererek, onlara askeri teçhizat sağladığını söyledi.

News Code 1880657
Ruya FEREYDUNI

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