Ortadoğu'daki çatışmaların asıl nedeni İsrail

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, New York’ta düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada , “İsrail'in Arap topraklarına özellikle de işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıları Ortadoğu’daki bütün çatışmaların ana nedenidir” dedi.

Caferi, “Ortadoğu, sömürge ülkelerin bu bögede dar görüşlü ve ahlaksızca çıkarlarını tercih ettiği için geniş çaplı bir yıkıma tanık oluyor” ifadesini kullandı.

Beşar Caferi ayrıca, TSK'nın teröristleri Suriye’ye göndererek, onlara askeri teçhizat sağladığını söyledi.