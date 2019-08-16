Akar ve komuta kademesi Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya gitti.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen Bakan Akar ile komutanlar, kent protokolünce karşılandı. Bakan Akar'ın, ABD ile koordineli yürütülen Güvenli Bölge uygulamasına ilişkin temaslarda bulunup, Suriye sınır hattında incelemeler yapacağı öğrenildi.

ABD heyeti ile görüşmeler sürüyor

Türkiye'ye gelen Amerikalı heyetin başındaki isim, Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, dün Şanlıurfa'ya gitmişti. Heyet, daha önce bölgeye giden 6 kişilik Amerikalı heyet ile birlikte Suriye sınırında incelemelerde bulunmuştu.

Dün Şanlıurfa’da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Korgenerel Twitty'nin Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edeceği ve daha sonra Türkiye'den ayrılacağı belirtilmişti.

Kaynak: TRT