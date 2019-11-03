https://tr.mehrnews.com/news/1882204/ 3 Kasım 2019 - 14:32 News Code 1882204 Video Video 3 Kasım 2019 - 14:32 ABD askerleri, Suriye'de petrol nöbetinde Amerikan askerleri, Suriye'deki petrol kuyularının başında nöbet tutmaya başladı. indir 9 MB News Code 1882204 Ekler ABD 1 Amerika Suriye Petrol İlgili haberler ABD, Suriye petrolünden elde ettiği gelirle kendisine bağlı silahlı grupları destekliyor Suriyeli Kürtler, Şam'la güçlerini birleştirmek istiyor Petrol ABD'de artan stoklarla düştü ABD askerleri Fırat'ın doğusuna geri döndü
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