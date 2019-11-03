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3 Kasım 2019 - 14:32

ABD askerleri, Suriye'de petrol nöbetinde

ABD askerleri, Suriye'de petrol nöbetinde

Amerikan askerleri, Suriye'deki petrol kuyularının başında nöbet tutmaya başladı.

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News Code 1882204

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