Petrol fiyatları geriledi

Petrol fiyatları, Cuma günü ABD ve Çin'den gelen olumlu ekonomik verilerin talep görünümünü desteklemeleri ile birlikte yaklaşık 7 haftanın en büyük yükselişinini gerçekleştirmesinin ardından gelen kar satışları ile geriledi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, önceki seansta yüzde 3.7 ile Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırıların düzenlediği Eylül ayından bu yana en büyük artışını gerçekleştirdikten sonra yüzde 0.6 düştü. Çin'de imalat sektörü siparişleri altı yılı aşkın sürenin en hızlı artışını gösterdi ve ABD'de tarım dışı istihdam beklenmedik bir şekilde güçlü arttı. Petrol şirketi Saudi Aramco, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ilk kez bu fikri ortaya atmasından üç yıl sonra, Pazar günü şirketin halka arzınına yönelik niyetini duyurdu.

Petrol piyasası, daha kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmaları konusundaki kuşkulara rağmen kısmi bir ticaret anlaşmasına oldukça yakın olan dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'den gelen güçlenme işaretlerinden destek buldu. Cuma günü açıklanan haftalık verilere göre, hedge fonları altı haftadır ilk kez petrol fiyatlarında düşüş beklentisi ile açtıkları pozisyon (kısa pozisyon) sayısını azalttı, ancak kısa pozisyonların toplamı bu azalmaya rağmen halen Eylül ortasındaki seviyelerinin üç katı düzeyinde.

Singapur'da O anda kıdemli piyasa analistlerinden Jeffrey Halley, hazırladığı notta, "Kar satışları geldi," dedi ve "Cuma günkü mega ralli, verilerin korkulduğu gibi gelmemesinden ve ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlikten kaynaklandı" değerlendirmesinde bulundu.

Aralık vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 33 sent düşerek Singapur saati ile 12:47'de varil başına 55.87 dolara geriledi. Kontrat Cuma günü 2.02 dolar artarak 56.20 dolardan kapandı, ancak haftayı yüzde 0.8 düşüşle geçti.

Ocak vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 34 sent ya da yüzde 0.6 düşerek varil başına 61.35 dolara indi. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli WTI'a kıyasla 5.40 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg