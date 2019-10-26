ABD askerleri Fırat'ın doğusuna geri döndü

Rûdaw muhabiri bugün 13 araçtan oluşan bir ABD askeri konvoyunun Fırat'ın doğusuna geçerek petrol bölgesi olan Rimelan’a ulaştığını söyledi.

Haseki’nin kuzeyine düşen Rimelan’da bin 322 petrol kuyusunun bulunduğuna dikkat çeken muhabir, ABD askerlerinin Ammar, Telef, Conoco gibi stratejik rafinerilerin bulunduğu Deyrezor’daki askerlerinin sayısını artıracağını aktardıldı.

Trump açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için bölgede asker bırakacaklarını açıklamış, “Petrolü güven altına aldık. O nedenle az sayıda ABD askeri petrolün olduğu bölgelerde kalacak ve biz de petrolü koruyacağız. Petrolle ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz" demişti.

Trump, “Belki artık Kürtler’in Petrol Bölgesine doğru yönelme zamanı geldi” diye belirtmişti.

ABD 500 asker ve 30 tank gönderecek

Öte yandan ABD basınına konuşan yetkililer de Washington'un Suriye’nin kuzeydoğusuna 500 asker ile 30 Abrams tankının gönderilmesini öngören bir senaryo üzerinde çalıştığını duyurdu.

Newsweek'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir üst düzey yetkili, Washington'un yaklaşık 30 Abrams tankını askeri personelle birlikte ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadelede yer alan Kürt güçlerin kontrol ettiği, verimli petrol sahalarının bulunduğu Suriye'nin doğusuna göndermeyi planladığını, bunun için Beyaz Saray'ın onayının beklendiğini ifade etmişti.