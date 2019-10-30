Petrol ABD'de artan stoklarla düştü

Petrol fiyatları, ABD'de ülkenin en büyük petrol dağıtım merkezinde ham petrol stoklarında artış olduğunu işaret eden özel sektör verisinin, Suudi Arabistan'ın üretim kısıntılarının daha da artırılmasını istediğine ilişkin işaretlere ağır basmasının ardından düşüşünü üçüncü güne taşıdı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, önceki iki seansta yüzde 2 düştükten sonra yüzde 0.6 kadar geriledi. ABD'de sektörün fonladığı Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verileri, ülkenin en önemli petrol dağıtım merkezi Cushing, Okahoma'daki ham petrol stoklarının geçen hafta 1.22 milyon varil arttığını gösterdi. Nijerya'nın petrol bakanı, Suudi mevkidaşı Prens Abdulaziz ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın üretimi diğer küresel üreticilerle yaptığı anlşamadan daha fazla kısmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD-Çin ticaret savaşının etkisi ile zayıflayan küresel ekonomideki kötüleşme, Ham petrol fiyatlarının Nisan ayından bu yana yüzde 17 düşmesine neden oldu. Bu durum, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının fiyatları desteklemek için üretimi daha da kısmayı değerlendirmeye yöneltti, ancak Rusya'nın buna katılıp katılmayacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor. Citigroup Inc. hazırladığı notta, Rusya'nın katılmaktan imtina etmesi durumunda, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt ile birlikte daha derin bir üretim kısıtnısını düşünebileceğini kaydetti.

Samsung Futures Inc. emtia analisti Kim Kwangrae, "Piyasa, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalması ile birlikte, ABD'nin stok seviyelerine daha fazla dikkat ediyor," dedi ve "Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kısıntılarını artırılması konusunda farklı görüşlere sahip olduğuna ilişkin işaretler de fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Aralık vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 25 sent ya da yüzde 0.5 düşerek Singapur saati ile 11:44'te varil başına 55.29 dolara indi. Kontrat Salı günü yüzde 0.5 düştü.

Aralık vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 17 sent ya da yüzde 0.3 düşerek varil başına 61.42 dolara geriledi. Kontrat Salı günü fazla değişmedi. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 6.13 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg