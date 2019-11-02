ABD, Suriye petrolünden elde ettiği gelirle kendisine bağlı silahlı grupları destekliyor

Rossiya 24 televizyonundaki 'Mejdunarodnoye Obozreniye' programına konuk olan Lavrov, ABD'nin Suriye'nin doğusunda çıkardığı petrolle ne yaptığını anlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin bu petrolle ne yaptığını detaylı şekilde ve somut belgelere dayanarak açıkladığını anımsatan Lavrov, "Petrol işlenmek üzere Suriye dışına çıkarılıyor, ABD petrolün satışından elde ettiği gelirle kendisine bağlı silahlı grupları destekliyor" dedi.

'ABD, Beyaz Miğferler'e desteğini sürdürüyor'

Lavrov, ABD'nin Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolündeki İdlib'de bulunan Beyaz Miğferler grubunu desteklemeye devam ettiğini ve bu nedenle her an kimyasal silah kullanılan yeni bir provokasyon yaşanabileceğini vurguladı.

Kaynak: Sputnik